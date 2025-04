Picchia e violenta una 14enne conosciuta sui social: arrestato nordafricano

Un 21enne di origini nordafricane (residente a Rozzano, nel Milanese) è stato arrestato in flagranza a Busto Arsizio, in provincia di Varese, con l’accusa di aver picchiato e violentato per strada una 14enne che aveva conosciuto sui social. Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, resistenza pubblico ufficiale e lesioni.

Le urla disperate

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell’ordine, le urla disperate della ragazzina sono state sentite da un’abitante che ha avvisato il 112 e quando gli agenti di una pattuglia della polizia locale sono arrivati sul posto, in un’area dismessa dietro alla stazione ferroviaria, il 21enne stava ancora usando violenza alla vittima. Il 21enne ha resistito all’arresto, mostrando enorme aggressività; è dovuta arrivare in supporto un’altra pattuglia.

In ospedale i medici hanno stabilito per la 14enne, di nazionalità peruviana, 50 giorni di prognosi. Per lei è stato attivato il supporto psicologico.

L’incontro online

Online il 21enne si era mostrato gentile e la 14enne aveva accettato di incontrarlo di persona. Si sentivano da diversi mesi e, dai primi riscontri, il ragazzo non aveva mostrato con lei comportamenti aggressivi. Insieme hanno fatto una passeggiata e poi il giovane l’ha portata un’area dismessa, in via Vercelli. Lì sono iniziati gli abusi. Il 21enne, residente a Rozzano, in provincia di Milano, ha continuato a essere aggressivo anche con gli agenti arrivati sul posto ed è stato portato in carcere a disposizione del gip. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a interrogatorio.

