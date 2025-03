Manifesto di Ventotene, Prodi sbotta

Botta e risposta acceso a margine dell’incontro con Romano Prodi alla rassegna “Libri Come” all’Auditorium Parco della Musica. Alla domanda su una frase del manifesto di Ventotene riguardante la proprieta’ privata, Prodi ha replicato: “Ma che cavolo mi chiede? Non ho mai detto una roba del genere in vita mia. Non sono un bambino. Era il 1941, c’era gente messa in prigione dai fascisti. Cosa pensavano, secondo lei, all’articolo secondo della Costituzione? Ma il senso della storia ce l’ha lei o no?”.

Quando l’intervistatrice di “Quarta repubblica” ha ribadito di averlo chiesto solo perche’ il passaggio era stato citato, Prodi ha rincarato: “Allora le cito un verso di Maometto e le chiedo cosa ne pensa lei. Questo e’ fare politica in modo volgare, scusi”. ANSA