Bimbo di 2 anni muore di meningite. Era vaccinato

Tragedia in provincia di Treviso: Leonardo, un bambino di due anni di Castello di Godego è morto per una meningite batterica da pneumococco

Il piccolo, come riporta Il Gazzettino, era stato fatto vaccinare dai genitori contro la malattia, ma non è bastato. All’inizio sembrava una normale influenza, fino a qualche giorno prima il bambino giocava con la madre e stava bene: poi è iniziato il malessere è in poco tempo le condizioni del bimbo si sono aggravate.

Le linee di febbre sono salite, fino a fargli perdere conoscenza tanto da preoccupare mamma e papà che lo hanno portato d’urgenza all’ospedale di Castelfranco Veneto.La situazione è apparsa subito grave ai medici che dopo aver intubato il piccolo hanno deciso il suo trasferimento al reparto di terapia intensiva pediatrica di Padova dove è stato diagnosticata una meningite da pneumococco. Lo strazio della famiglia: “Era vaccinato ma non è bastato a salvarlo”. tgcom24.mediaset.it