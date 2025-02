Trump taglia il 92% dei finanziamenti esteri a Usaid

L’amministrazione Trump ha annunciato massicci tagli agli aiuti internazionali americani, in particolare eliminando il 92% dei finanziamenti destinati ai programmi all’estero dell’agenzia per lo sviluppo USAID, con risparmiarmi per i contribuenti di quasi 60 miliardi di dollari.

“A seguito di un processo guidato dalla dirigenza dell’USAID che includeva tranche esaminate personalmente dal Segretario Rubio, sono state identificate circa 5.800 sovvenzioni per un valore di 54 miliardi di dollari di finanziamenti rimanenti da eliminare, con una riduzione del 92%”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato. tgcom24.mediaset.it