Polonia, Duda: ‘ho detto a Zelensky di collaborare con Trump’

“Pochi minuti fa, il Presidente Zelenskyy mi ha chiamato. Abbiamo avuto una conversazione sincera subito dopo i recenti incontri con il generale Kellogg e altri sviluppi. Gli ho comunicato che crediamo fermamente che non ci sia altro modo per fermare lo spargimento di sangue e raggiungere una pace duratura in Ucraina se non con il supporto degli Stati Uniti.

Per questo motivo, ho suggerito al Presidente Zelenskyy di continuare a impegnarsi nel corso di una cooperazione calma e costruttiva con @POTUS Donald Trump. Confido che la buona volontà e l’onestà costituiscano il fondamento della strategia negoziale degli Stati Uniti. Non ho dubbi che il Presidente Trump sia guidato da un profondo senso di responsabilità per la stabilità e la pace globali.”

Lo ha scritto su X Andrzej Duda, presidente della Polonia.