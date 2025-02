Inviato Usa cancella conferenza stampa dopo incontro con Zelensky

Zelensky ha incontrato a Kiev il rappresentante speciale del presidente americano per l’Ucraina e la Russia Kellogg

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev il rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti per l’Ucraina e la Russia, Keith Kellogg. Lo riporta Rbc Ukraine. Secondo quanto riportato dal Guardian, Kellogg ha annullato la sua conferenza stampa dopo il faccia a faccia con Zelensky. Secondo quanto dichiarato dai funzionari ucraini, Kellogg non risponderà alle domande della stampa e si è presentato solo per un servizio fotografico e una stretta di mano protocollare.

Donald Trump ha detto alla Bbc di credere che la Russia abbia “le carte in regola” per partecipare a qualsiasi colloquio di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, perché ha “conquistato molto territorio”. “Penso che i russi vogliano vedere la fine della guerra, davvero – ha detto il presidente Usa alla tv britannica sull’Air Force One -. Penso che abbiano un po’ le carte in regola, perché hanno preso un sacco di territorio. Hanno le carte in regola”. Alla domanda se crede che Mosca voglia la pace, Trump ha risposto: “Sì”. tgcom24.mediaset.it