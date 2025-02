Tenta di strangolare la moglie, poi la prende a martellate: arrestato straniero

TORINO, 15 FEB – Ha preso la moglie a martellate durante una lite nel giorno di San Valentino. È successo ieri a Torino e l’uomo è stato arrestato dai carabinieri, mentre la donna, che ha riportato leggere contusioni, è stata portata in ospedale, da dove è già stata dimessa.

La coppia è originaria di El Salvador.

I coniugi però, secondo quanto si è potuto accertare, a Torino non vivono insieme.

L’uomo ha 35 anni ed è privo di occupazione. Ieri, secondo quanto ricostruito, nel corso di un diverbio ha dapprima tentato di strangolare la moglie, poi l’ha colpita con un martello alla schiena. È accaduto in un appartamento nel quartiere Barriera di Milano e a dare l’allarme sono stati i vicini, che avevano sentito delle urla. I carabinieri sono riusciti a immobilizzare e a placare l’uomo con fatica. Il procedimento è aperto per tentato omicidio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. (ANSA)