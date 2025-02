Mosca: da Mattarella ‘invenzioni blasfeme’ sulla Russia

MOSCA, 14 FEB – La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha condannato oggi come “invenzioni blasfeme” le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in un discorso all’università di Marsiglia la scorsa settimana aveva paragonato la Russia al Terzo Reich nazista per il suo attacco all’Ucraina. Lo riferisce la Tass. (ANSA)

ANTEFATTO – Mattarella: l’aggressione russa all’Ucraina è “della stessa natura” del progetto del Terzo Reich

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lectio magistralis pronunciata in occasione della laurea honoris causa all’università d’Aix Marseille. In quegli anni, ricorda il capo dello Stato, prevalse “il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”.