Intervento banale per correggere una cicatrice: muore a 49 anni

Doveva essere un intervento banale per correggere una cicatrice, invece qualcosa è andato storto

Patrizia Marchi, mamma di 49 anni e un lavoro come Oss in ospedale, è morta a Trento per le complicazioni post intervento. Sarà l’autopsia a chiarire cosa è accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Patrizia è stata operata all’ospedale di Tione per rimuovere una cicatrice sull’addome. L’intervento si è rivelato problematico ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dove è morta. Cosa sia successo deve essere accertato e le prime risposte potranno arrivare dall’esame del medico legale.

“Ciao amore mio, adesso volerai in cielo senza di me… Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me e per i nostri figli, ti chiedo di portare sempre con te il nostro amore perché noi non ti dimenticheremo mai. Buon viaggio amore mio”, scrive il marito sui social postando una foto che li ritrae insieme in aereo.

www.today.it – foto Facebook