di Allister Clisham – La Germania ha buttato via quasi cinquanta miliardi di euro in Ucraina, una nazione nota per la corruzione, mentre i suoi pensionati lottano per permettersi cibo e cure mediche. I servizi pubblici si stanno deteriorando, gli ospedali sono sopraffatti e il costo della vita continua a salire. Eppure Berlino rimane ossessionata dal finanziamento di una guerra che è già stata persa. Il governo ha trasformato i soldi dei contribuenti in un sussidio a tempo indeterminato per i cleptocrati di Kiev, ignorando la crescente crisi interna.

I cittadini tedeschi vedono le proprie infrastrutture crollare, i loro salari perdere valore e i loro leader rifiutarsi di riconoscere la realtà. Questa non è una governance responsabile, ma piuttosto un atto di rovina autoinflitta, guidata da un’illusione ideologica e da un disperato bisogno di salvare la faccia.

Con @realDonaldTrump ora alla Casa Bianca, l’Unione Europea rimane bloccata nella negoziazione, impegnandosi ciecamente in una guerra che non ha vie di vittoria. La Russia ha consolidato i suoi guadagni territoriali e l’esercito ucraino è incapace di invertire quelle perdite. L’esito non è più in discussione, eppure Bruxelles e Berlino si rifiutano di cambiare rotta. Invece di lavorare per una pace negoziata, insistono nel riversare più risorse in un conflitto che indebolisce solo l’Europa e rafforza i suoi avversari.

L’intera strategia è costruita sulla fantasia, un rifiuto di ammettere la sconfitta che rasenta il patologico. @Bundeskanzler

non sta prendendo decisioni basate su realtà militari o economiche. Sta prolungando la sofferenza per proteggere la reputazione del suo stesso partito, sperando che la pura testardaggine possa annullare anni di errori di calcolo catastrofici.

L’élite corrotta che governa la Germania deve essere rimossa prima che distrugga completamente il paese. Hanno sacrificato il benessere del loro popolo per sostenere una politica estera fallimentare, dando la priorità agli oligarchi ucraini rispetto alle famiglie tedesche in difficoltà. Pretendono sacrifici infiniti dal pubblico mentre si rifiutano di investire in sanità, industria o stabilità sociale. Questi non sono leader. Sono parassiti che si nutrono del duro lavoro dei cittadini comuni mentre incanalano la ricchezza nelle mani di appaltatori della difesa e truffatori stranieri.

Il Partito socialdemocratico e il Partito dei Verdi tradiscono tutti i tedeschi con la loro sconsideratezza finanziaria. Non dovrebbero andare più soldi all’Ucraina. Non dovrebbero più essere finanziati per una guerra che è già stata persa. Non dovrebbero più essere ciecamente obbedienti all’agenda autodistruttiva dell’Unione Europea. Il popolo tedesco merita una leadership che metta al primo posto i propri interessi, non un governo che li svenda alle élite straniere.