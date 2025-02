Trump: “Usaid ha dato miliardi ai media per favorire i democratici”

“Le agenzie federali hanno dato miliardi ai media per favorire i democratici”

L’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) e altre agenzie hanno “rubato” miliardi di dollari ai contribuenti nazionali, convogliando molti di questi soldi “ai media delle fake news” come ricompensa per articoli positivi sui democratici.

Lo afferma il presidente Donald Trump, aggiungendo che “il giornalaccio della sinistra conosciuto come Politico sembra aver ricevuto 8 milioni di dollari. Il New York Times ha ricevuto denaro? Chi altri ne ha ricevuto? Questo potrebbe essere il più grande scandalo di tutti, forse il piu’ grande della storia! I democratici non possono nascondersi. Troppo grande, troppo sporco”. tgcom24.mediaset.it