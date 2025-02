Scassina un camper e si mette a dormire: marocchino trovato con mannaia e coltelli

Quando la polizia è entrata nel camper dormiva profondamente. Sotto il cuscino su cui aveva appoggiato la testa custodiva una mannaia, addosso diversi coltelli. E altre lame le aveva appoggiate, in fila, su uno dei mobiletti accanto a quel letto che non era il suo. In un camper che apparteneva a qualcun altro.

E’ stato proprio il proprietario del mezzo, nel pomeriggio di lunedì, a vedere quello sconosciuto forzare il portellone del suo camper parcheggiato in via Dei Mughetti ed entrare. L’uomo, un cittadino italiano di 37 anni, ha avvisato la polizia e sul posto è giunta una volante. Quando gli agenti sono saliti a bordo, hanno trovato l’uomo che dormiva.

Nei guai, arrestato per violazione di domicilio, è finito un cittadino di origine marocchina di 19 anni. I poliziotti hanno sequestrato la mannaia che custodiva sotto il cuscino e i coltelli che aveva al seguito: diverse lame che aveva appoggiato a bordo del mezzo per stendersi e riposare un po’. Il 19enne aveva con sé anche un cellulare risultato rubato e per questo è stato indagato anche per il reato di ricettazione. Per mettere sotto carica lo smartphone aveva anche manomesso il quadro elettrico del mezzo.

www.milanotoday.it – foto archivio