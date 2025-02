Vannacci a Torcello, ira dell’Anpi: “Il mondo è contrario al fascismo”

TORCELLO (VENEZIA) – Roberto Vannacci è arrivato a Torcello nella mattina di sabato, invitato da Lewis Trevisan, referente veneziano del movimento “Il mondo al contrario Veneto”, per un tour dell’isola in compagnia del generale che, recita l’evento diffuso sui social, “durante il viaggio ci spiegherà come provare a raddrizzare questo mondo al contrario”.

Il tour e le polemiche

Questo il programma della mattinata in compagnia di Vannacci: ritrovo alle 10.30 alla Marina di Portegrandi, alle 11 partenza della navigazione verso l’Isola di Torcello e alle 12 visita a Basilica di Santa Maria Assunta (a pagamento), chiesa di Santa Fosca, Ponte del Diavolo e Trono di Attila. Per chiudere buffet a bordo della motonave e rientro.

Per protestare contro la presenza di Vannacci in laguna Anpi ha organizzato un presidio dal titolo: “Il mondo è contrario al fascismo”. www.ilgazzettino.it