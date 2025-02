Armando Manocchia: un abbraccio a Ornella Mariani

Armando Manocchia saluta con un forte abbraccio Ornella Mariani, che è tornata alla Casa del Padre, leggendo le bellissime parole scritte dall’esimio prof. Augusto Sinagra.

“I giusti, come Ornella, sono graditi a Dio. I vili, i traditori, i disonesti, gli opportunisti, i nemici della Patria e di Dio potranno, nel loro squallore morale, rallegrarsi del fatto che Ornella Mariani non sia più tra di noi.

Penseranno forse che non c’è più lo specchio che rifletteva le loro miserie morali. Penseranno forse di sfuggire alle pubbliche denunce di Ornella Mariani che giustamente li additava al pubblico disprezzo.

Essi, però, sbagliano perché la nostra Ornella è stata e sarà sempre presente perché ognuno di noi ne saprà raccogliere il testimone e continuare con maggior forza la Sua battaglia.

Ornella era ad un tempo Catone e Cesare, Scipione e Seneca.

Nel Suo ricordo e nel Suo esempio, Ornella rimarrà per tutti gli italiani (meritevoli di esser tali) il punto di riferimento morale e politico di coloro che vogliono un’Italia più giusta.

Siamo tanti e saremo ancora più numerosi nel seguire il solco tracciato da Ornella, nel proseguire nel suo impegno quotidiano contro le violenze fisiche e morali del “potere”, in difesa dei più deboli.

In questo dolorosissimo momento penso che ciascuno di noi debba rivolgere un pensiero e dirLe “Grazie, Ornella, per quanto hai fatto per tutti noi e per questa sfortunata Nazione”.

Mia cara Ornella, sorella mia, non sarai mai morta se non saremo morti anche tutti noi, perché tu vivi e vivrai sempre nel nostro ricordo. Una cosa ti giuro, mia preziosa Amica: “Non praevalebunt!”. Arrivederci, Ornella!!!!”