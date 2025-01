Zelensky: ‘Trump stia con l’Ucraina, Putin non teme la UE’

“Se il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole costringere il leader russo Vladimir Putin a raggiungere la pace, ci riuscirà”

Così ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Fox News. “Vogliamo che Trump stia dalla parte della giustizia, dalla parte dell’Ucraina”, ha detto Zelensky. Secondo Zelensky, la retorica di Trump riguardo a Putin e ai negoziati “è equa e giusta”, aggiungendo che “è esattamente ciò che il presidente russo teme, un leader forte che sostiene l’Ucraina”.

Zelenskyy ha poi chiesto un aumento della pressione internazionale su Putin, in particolare dalla Cina, per raggiungere la pace e ottenere garanzie di sicurezza più ampie. “Credo che le garanzie dell’Europa da sole non saranno mai sufficienti. Gli europei capiscono che senza le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti, da parte del presidente Trump, non sarà abbastanza. Putin non ha paura dell’Europa. Purtroppo è così”, ha affermato il presidente ucraino. rainews.it