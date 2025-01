Belgio, Radja Nainggolan arrestato per traffico di droga

Il calciatore Radja Nainggolan, centrocampista nazionale belga che ha militato nella Roma e nell’Inter, è stato arrestato a Bruxelles, in Belgio, per traffico di droga. Si parla nello specifico di traffico di cocaina proveniente dal Sudamerica.

Nainggolan, 36 anni, come riporta la stampa locale, è finito al centro di un’inchiesta riguardante presunti atti di importazione di cocaina dal Sud America all’Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio. La polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha effettuato una trentina di perquisizioni, soprattutto nella provincia di Anversa e a Bruxelles, e anche nella periferia di Bruxelles.

Gli interrogatori sono in corso: per questo il procuratore Julien Moinil ha dichiarato che in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti. tgcom24.mediaset.it