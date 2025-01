Furti, ricettazione e spaccio: arresti a Roma. Tutti stranieri

Ha prima rubato un giubbotto in un negozio di via Gioberti, dopo aver tolto la placca antitaccheggio. Poi ha aggredito l’addetto alla vigilanza, mordendogli una mano. Da lì la fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri in via Carlo Alberto. Un 42enne georgiano, senza dimora, è stato arrestato. La refurtiva è stata recuperata. Questo uno degli interventi effettuati nel centro della città – e anche al Tuscolano – dai militari.

Nella stessa attività commerciale, peraltro, i carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 31enne del Sudan, anch’egli senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre asportava diversi capi di abbigliamento, privandoli delle relative placche antitaccheggio. Nel corso dell’identificazione, l’uomo ha fornito anche false informazioni circa la sua identità.

Sempre i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno poi arrestato un 35enne del Senegal, senza dimora e con precedenti, sorpreso a cedere alcune dosi di crack e marijuana a due uomini in via Amendola. I due acquirenti sono stati identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Denunciato a piede libero un 27enne del Camerun, senza dimora, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, poiché fermato per un controllo in via Giovanni Amendola dove bivaccava senza alcun motivo, ostacolando il transito di passanti e turisti, è risultato già destinatario di ordine di allontanamento. Invece, i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 26enne del Senegal, senza dimora e già noto alle forze dell’ordine, bloccato appena dopo aver asportato vari capi di abbigliamento da un negozio all’interno della Galleria Forum Termini.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno denunciato un 38enne albanese per ricettazione, perché fermato in via Amendola e trovato in possesso di capi di abbigliamento risultati asportati da uno store di piazza Vittorio Emanuele II.

www.romatoday.it