Malore improvviso, morto carabiniere di 50 anni

TAIBON AGORDINO. Comunità in lutto nel bellunese per la scomparsa improvvisa di Roberto Bortot, persona molto conosciuta nell’Agordino dove aveva prestato servizio per oltre vent’anni come carabiniere.

Il 50enne è stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava a casa. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi sanitari. Le condizioni di Bortot si sono dimostrate fin da subito tragiche ed è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso con l’equipe medica d’emergenza.

Il 50enne è stato elitrasportato all’ospedale di Belluno. Qui i medici hanno tentati di salvargli la vita ma purtroppo nelle scorse ore il cuore di Roberto Bortot si è fermato.

