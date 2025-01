Lega chiede stop burqa e niqab in luoghi pubblici

Stop alla possibilità di indossare indumenti “atti a celare il volto, come nel caso del burqa o del niqab” (il velo che copre anche il viso) e questo “non soltanto per motivi di ordine pubblico”, ma anche per un principio, costituzionalmente sancito, di “rispetto della dignità della donna”.

E’ quanto chiede la Lega in una proposta di legge a prima firma di Igor Iezzi depositata alla Camera che prevede inoltre l’introduzione di un nuovo reato, quello di ‘Costrizione all’occultamento del volto’ che può comportare fino a due anni di carcere e una multa fino a 30mila euro oltre che la preclusione dalla richiesta di cittadinanza. ANSA