Non tutti gli immigrati sono delinquenti, ma molti detenuti sono immigrati. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 18 gennaio 2025

Non tutti gli immigrati sono delinquenti, ma molti, troppi detenuti sono immigrati

OSPITI della puntata:

Dr. Sergio De Nicola – Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari

Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista

Dr. Francesco Laura – sindacalista Uspp, Unione sindacati polizia penitenziaria

Gli STRANIERI IN ITALIA costituiscono circa il 9% dei residenti.

Eppure, gli STRANIERI DETENUTI SONO IL 31,33%, una percentuale molto elevata.

Il Garante ci ha segnalato lo scorso che sono 19.151 (pari al 31,33% della popolazione carceraria) – di cui 2.787 comunitari e 16.364 extracomunitari – i detenuti stranieri in 190 carceri e 17 istituti minorili (Ipm).

I detenuti sono in totale 61.140, a fronte di una capienza massima di 51.269 posti. Attualmente la capienza è ulteriormente ridotta a circa 47mila posti a causa dell’inagibilità di molte celle. Questo indice di sovraffollamento è pari al 130,06%, con punte fino al 231,15% a San Vittore.

MANCANO STRUTTURE CARCERARIE? NO! SONO FIN TROPPE.

QUELLO CHE MANCA E’ LA VOLONTA’ POLITICA DI AFFRONTARE IL PROBLEMA CHE STA DIVENTANDO INGESTIBILE e, come al solito, siamo noi cittadini a rischiare la pelle. Come a rischio sono gli operatori delle FF.OO che devono affrontare i malviventi e come lo sono gli agenti di polizia penitenziaria che devono gestirli, quando sono detenuti.