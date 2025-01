Malore improvviso, giocatore di futsal muore a 32 anni

Un grave lutto ha colpito il mondo del Calcio A 5 abruzzese. All’età di 32 anni è venuto improvvisamente a mancare Francesco Nicola Primavera, giocatore del Minerva Chieti

L’atleta è stato colpito da malore ieri, intorno all’ora di pranzo, mentre si trovava al lavoro all’ospedale di Lanciano, dove ricopriva il ruolo di tecnico. Immediato il trasporto presso il pronto soccorso del nosocomio frentano dove i medici hanno prestato tutte le cure possibili senza ottenere risultato. Il paziente è stato successivamente trasportato all’ospedale di Chieti dove il suo cuore ha cessato di battere qualche ora dopo.

Ancora ignota la causa del decesso, Francesco Nicola primavera era apparentemente un uomo in salute, costantemente sotto controllo per via della sua attività agonistica. Il corpo di Primavera è stato sottoposto ieri sera ad autopsia, all’ospedale di Chieti, per accertare le cause della morte

www.ilmessaggero.it