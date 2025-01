Ucraina, battaglione Azov cerca reclute di lingua inglese

La brigata di volontari Azov è alla ricerca di reclute di lingua inglese per formare un battaglione internazionale ed aumentare il numero delle sue unità mentre l’Ucraina si avvia verso il quarto anno di guerra contro la Russia. Il comandante della brigata – conosciuto come ‘Karl’, riporta il Guardian – ha detto che Azov spera in gran parte di reclutare persone con esperienza militare “perché l’Ucraina è più piccola della Russia” e ha bisogno di tutto l’aiuto possibile in una lotta di importanza internazionale.

“Stiamo combattendo per non permettere alla Russia di avvicinarsi all’Europa”, ha dichiarato ‘Karl’, sostenendo che se l’Ucraina dovesse cadere, Mosca continuerebbe a minacciare la Polonia, gli Stati baltici e altre nazioni, alcune delle quali più piccole dell’Ucraina. Dall’inizio dell’invasione da parte della Russia sono stati uccisi 15 britannici, tra soldati e volontari, inclusi due questo mese: un medico di prima linea scozzese, il 26enne Jordan Maclachlan, e un ex soldato dell’esercito britannico, il 34enne Jake Waddington, membro della Legione Internazionale.

Gli stranieri che chiedono di unirsi ad Azov devono completare un processo di reclutamento, con colloqui a Kiev, che secondo ‘Karl’ includono una valutazione psicologica “e un test con la macchina della verità, per verificare che non lavorino sotto copertura per le forze speciali russe”. rainews.it/maratona