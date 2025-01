Telecomunicazioni sicure, Italia verso accordo da 1,5 miliardi con Space X

L’Italia è in trattative avanzate con SpaceX per un accordo per fornire telecomunicazioni sicure al governo nazionale. Lo riferisce Bloomberg, che cita fonti vicine al dossier. Si tratterebbe del più grande progetto di questo tipo in Europa. Secondo Bloomberg, l’Italia starebbe negoziando per un’intesa da 1,5 miliardi di euro volta a fornire al Paese una gamma completa di servizi di crittografia di alto livello per le comunicazioni telefoniche e l’uso di Internet da parte del governo. Bloomberg spiega anche che il piano avrebbe subito un’accelerazione dopo l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente designato degli Usa Donald Trump.

Trattative ancora in corso

L’accordo , spiega Bloomberg, è stato contrastato da alcuni funzionari dell’amministrazione italiana prreoccupati per l’impatto sugli operatori locali di Tlc, ma è stato approvato dai servizi di intellgence di Roma e dal ministero della Difesa italiano. I negoziati sono comunque ancora in corso e non è stato ancora raggiunto un accordo finale sul contratto di 5 anni, spiegano alcune fonti vicine al dossier. In particolare, scrive Bloomberg, il piano comprende servizi di telecomunicazione per le forze armate italiane nell’area del Mediterraneo, come anche sistemi satellitari per affrontare casi di emergenza come attacchi terroristici o disastri naturali.

Bloomberg: “Alternative a Space X avrebbero superato 10 miliardi”

L’Italia ha in passato preso in considerazione alternative all’opzione di un accordo con Space X da 1,5 miliardi per la sicurezza: tra queste – sottolinea ancora Bloomberg citando fonti vicine al dossier – un accordo co Iris, la societa’ stallitare europea, ma anche l’ipotesi di realizzare una costellazione satellitare propria. Secondo gli esperti qentrambe ;e soluzioni sarebbero pero’ venute a costare oltre 10 miliardi di euro.

