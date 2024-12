Zelensky: “accelerare la fornitura di armi”

“Ringrazio i nostri partner per la loro assistenza, ma il ritmo delle consegne deve accelerare per interrompere il ritmo degli attacchi russi. Abbiamo bisogno di più forza negli armamenti e di posizioni forti per la diplomazia”. Lo afferma nel suo discorso serale il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “È molto importante che gli Stati Uniti ora aumentino le forniture. Ciò è necessario per stabilizzare la situazione“, ha sottolineato Zelensky.

Le forze armate russe stanno avanzando nella loro offensiva in direzione Kharkiv, nel nord dell’Ucraina. Lo sostiene la Tass, citando un esperto militare. In particolare l’esercito di Mosca ha preso il controllo del villaggio di Zagryzovo, sulla riva sinistra del fiume Oskil. E’ probabile che i prossimi attacchi avverranno nei villaggi di Boguslavka e Borovaya. tgcom24.mediaset.it