GB, Starmer: ‘Kiev può usare i nostri missili sulla Russia’

Il neo premier laburista britannico Keir Starmer ha indicato che l’Ucraina può utilizzare i missili Storm Shadow forniti dal Regno Unito per colpire obiettivi militari all’interno della Russia, confermando che avrebbe continuato la politica del precedente governo sull’uso delle armi a lungo raggio britanniche nella guerra contro la Federazione. Lo riporta Bloomberg.

Rispondendo ieri a una domanda di un giornalista dell’agenzia di stampa Usa, mentre era in viaggio verso Washington per partecipare al vertice della Nato, Starmer ha concordato che spetta all’Ucraina decidere come utilizzare i missili Storm Shadow donati dal Regno Unito.ANSA