Due famiglie intrappolate nella neve, salvate dai vigili del fuoco

Un Natale che non dimenticheranno facilmente quello di due famiglie napoletane, sette persone in totale, due i bambini, che diretti verso una struttura ricettiva di Campitello Matese per la sera della vigilia, a causa delle avverse condizioni meteo e traditi dal navigatore, si sono ritrovati bloccati dal ghiaccio e dalla neve sull’impervia strada provinciale che attraversa Bocca della Selva, nel territorio di Cusano Mutri, nel Beneventano al confine con il Molise.

Una disavventura che ha avuto un lieto fine, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a eseguire con successo l’operazione di salvataggio alle prime luci dell’alba. Le due famiglie sono rientrate a Napoli, infreddolite, ma sane e salve.

E il maltempo continuerà a sferzare la Campania anche nelle prossime ore, la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di colore giallo per forti venti e mareggiate sino alle 6 di venerdì 27 dicembre. Possibili ulteriori disagi nei collegamenti verso le isole, dopo quelli di lunedì scorso. rainews.it