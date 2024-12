Milano, turista accerchiato e rapinato: 5 stranieri arrestati

La richiesta d’indicazioni, l’aggressione e le manette. Tutto nel giro di pochi istanti

Cinque uomini sono stati arrestati dalla polizia nella notte tra giovedì e venerdì dopo aver derubato un 42enne venezuelano, personal shopper di una famosa squadra di calcio spagnola che si trova a Milano per turismo.

Stando a quanto raccontato da lui stesso agli agenti, dopo aver cenato in zona Duomo, l’uomo si è incamminato verso Centrale, dove avrebbe deciso di prelevare del denaro. Proprio davanti allo scalo ferroviario, il 42enne avrebbe chiesto indicazioni a un 30enne ivoriano, che si sarebbe offerto di accompagnarlo in una banca di piazza Luigi di Savoia.

Arrivato lì, però, il personal shopper – sempre secondo la sua denuncia – sarebbe stato circondato da altre quattro persone, che lo hanno colpito e gli hanno portato via un iPhone 15. È stato lui stesso a dare l’allarme a una volante, incrociata per caso in via Vitruvio. Gli agenti si sono così subito messi sulle tracce del branco e hanno fermato i rapinatori ancora in zona Centrale. Le manette, oltre che per l’ivoriano, sono scattate per un 30enne del Sudan, un 32enne del Mali, un 27enne gambiano e un 26enne del Niger. I cinque, trovati ancora in possesso del telefono della vittima, sono tutti accusati di rapina in concorso.

