Malore a cena, 50enne si accascia e muore

Si è trasformata in una tragedia una cena tra amiche come tante in un ristorante di Comacchio (provincia di Ferrara). Nel corso della serata di mercoledì 18 dicembre Nigra Farinelli, 50 anni, ha iniziato a stare male e per lei non c’è stato nulla da fare. Intorno alle 22 le amiche l’hanno vista accasciarsi improvvisamente e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla.

Disposta l’autopsia sul corpo

Come riporta FerraraToday, nel ristorante era presente un’istruttrice di danza con formazione di primo soccorso che è intervenuta per aiutare, ma purtroppo la donna non ha mai ripreso conoscenza. I soccorritori del 118 arrivati poco dopo hanno tentato per quasi un’ora il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione, ma alla fine non hanno potuto che constatare il decesso.

La donna era molto conosciuta a Comacchio, dove lavorava per un’azienda di ristorazione. Lascia due figli e il marito. Non è chiaro al momento se la 50enne soffrisse di qualche allergia o se avesse problemi di salute pregressi. Sul caso la procura di Ferrara ha aperto un fascicolo in capo al pm Andrea Maggioni, che ha disposto l’autopsia sul corpo per chiarire le cause della morte improvvisa.

