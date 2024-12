Francia, nuovo obbligo vaccinale per i bambini

“NUOVO OBBLIGO VACCINALE IN FRANCIA. Come era prevedibile…

Mentre attualmente sono 11 i vaccini obbligatori, il ministro della Salute, Frédéric Valletoux, ha annunciato in un comunicato stampa l’entrata in vigore “dal 1° gennaio 2025 ” dell’obbligo di vaccinazione contro i meningococchi A, B, W e Y. Finora, era necessario solo il vaccino contro il meningococco C.

Quali saranno i 12 vaccini obbligatori in Francia dal 2025?

Dal 2025 i neonati e i bambini dovranno essere vaccinati contro:

pneumococco, difterite, tetano, poliomielite; epatite B; pertosse; Haemophilus influenzae di tipo B; meningococco A, C, W Y, meningococco B; morbillo, parotite e rosolia.

Si ricorda che i bambini non vaccinati non possono essere iscritti a scuola, a meno che non vi sia una controindicazione medica, impossibile da avere, come da noi.

Gli abitanti della Guyana devono essere vaccinati anche contro la febbre gialla.”

