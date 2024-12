Cerimonia di insediamento, Trump invita Xi e Orban

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato il suo omologo cinese Xi Jinping alla cerimonia del suo insediamento il 20 gennaio a Washington. Lo riporta l’emittente Cbs News citando fonti ben informate, secondo le quali Trump ha invitato anche il primo ministro ungherese Viktor Orban. Al momento non è chiaro se Xi abbia accettato l’invito e l’ambasciata di Pechino a Washington non ha voluto commentare. Anche Orban ”sta ancora valutando” se partecipare alla cerimonia in Campidoglio, ha dichiarato una fonte informata alla Cbs.

Di solito, agli insediamenti vengono invitati ambasciatori e altri diplomatici, ma i documenti del Dipartimento di Stato risalenti al 1874 mostrano che nessun leader straniero ha mai partecipato a una cerimonia di trasferimento del potere. “I leader mondiali fanno la fila per incontrare il presidente Trump perché sanno che tornerà presto al potere e ripristinerà la pace in tutto il mondo”, ha affermato la portavoce della transizione di Trump, Karoline Leavitt. ADNKRONOS – foto Afp