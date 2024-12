Brasile, nuovo intervento chirurgico al cervello per Lula

SAN PAOLO – Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, sarà sottoposto a un nuovo delicato intervento chirurgico al cervello per interrompere un’emorragia. Lo riferiscono i medici dell’Ospedale Sirio-Libanese di San Paolo in un bollettino, indicando che il capo dello stato affronterà domattina un procedimento di embolizzazione di un’arteria cerebrale (occlusione selettiva di un vaso per interrompere l’afflusso di sangue).

Secondo il medico personale di Lula, Roberto Kalil Filho l’intervento “non è invasivo” e costituisce un “complemento” rispetto alla trapanazione cranica subita meno di 48 ore fa. (ANSA)

RIO DE JANEIRO, 10 DIC – Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è stato operato per una “emorragia intracranica”. L’intervento chirurgico è stato effettuato nella notte presso l’Ospedale Sirio-Libanese di San Paolo, dopo che Lula aveva avvertito un mal di testa.

Il capo dello Stato è stabile. Secondo il bollettino medico, Lula è stato inizialmente ricoverato a Brasilia per un esame di diagnostica per immagini dopo essersi sentito male. La risonanza magnetica ha evidenziato un’emorragia intracranica dovuta alla caduta subita il 19 ottobre. Il presidente è stato quindi trasferito all’unità di San Paolo dove è stato sottoposto a craniotomia per drenare un ematoma. Secondo il comunicato, l’intervento è andato bene e Lula è sotto monitoraggio in un letto di terapia intensiva. (ANSA)