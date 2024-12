Molesta le donne in pronto soccorso, poi picchia una guardia: denunciato gambiano

Ammiccamenti e molestie alle donne. Botte alla guardia. Un uomo di 22 anni, gambiano, è stato denunciato martedì mattina dalla polizia con le accuse di lesioni e minacce dopo aver aggredito l’addetta alla sicurezza del pronto soccorso di Legnano, una 40enne.

L’allarme è scattato verso le 9, quando gli agenti del commissariato sono intervenuti nell’ospedale di via Papa Giovanni II dopo che era stato segnalato un paziente molesto che si era scagliato contro la vigilante. I poliziotti hanno poi ricostruito che il 22enne era stato ricoverato giorni prima e che, dopo le dimissioni, era rimasto nell’area del pronto soccorso a dormire e bivaccare, infastidendo gli altri pazienti. La notte precedente, l’uomo aveva poi assunto atteggiamenti molesti verso alcune donne mentre la mattina successiva ha colpito al volto la guardia che stava cercando di fermarlo.

L’aggressore è stato quindi indagato ed è stato sanzionato con l’ordine di allontanamento, una misura valida per 48 ore che vieta di accedere al luogo in cui la condotta molesta è stata posta in essere. Per due giorni, quindi, per lui il pronto soccorso dell’ospedale di Legnano sarà off limits.

