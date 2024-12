Esplosione in raffineria Eni a Calenzano, un morto e tre feriti

Un’esplosione è avvenuta in una raffineria, in un sito Eni, a Calenzano. La Prefettura di Firenze: “Al momento un morto e tre feriti accertati”. La colonna di fumo è visibile anche dai Comuni vicini. Lo rende noto sui social Eugenio Giani, il presidente della Regione Toscana. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

L’esplosione è stata avvertita anche in centri distanti dal luogo dove è avvenuta. Il Comune di Calenzano sui social: “Invitiamo la popolazione a non avvicinarsi all’area interessata. Ai residenti in zona raccomandiamo di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione”. Il policlinico di Careggi ha attivato il piano di massiccio afflusso, in previsione di un massiccio arrivo di feriti.

Il dipartimento della Protezione civile ha attivato I'alert per un raggio di 5 km dalla zona di esplosione avvenuta a Calenzano, dove "si chiede di tenere chiuse le finestre e di non avvicinarsi alla zona". E' quanto si apprende dalla prefettura di Firenze.