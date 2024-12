Nettuno, 43enne ucciso a coltellate dalla ex compagna

Omicidio a Nettuno, in provincia di Roma. Gianluca Monaco è stato ucciso a coltellate nel corso di una lite dalla sua ex compagna, Simonetta Cella

Trovato in gravi condizioni nell’androne di un palazzo non c’è stato nulla da fare, il 43enne è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. È stato il personale del 118 dopo richiesta d’intervento al numero unico per le emergenze a intervenire intorno alle 22:00 di ieri – venerdì 6 dicembre – in via Bachelet. Una volta sul posto hanno trovato un uomo privo di sensi, sanguinante, in condizioni disperate. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ex compagna in caserma, arrestata

Identificato in un uomo italiano di 43 anni, sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Anzio che hanno da subito cominciato le indagini. In caserma si è poi presentata una donna di 36 anni italiana – ex compagna della vittima – che si è costituita. La stessa è stata arrestata per omicidio a disposizione della magistratura di Velletri.

Accoltellato durante una lite

Dalle prime ipotesi, nell’immediatezza dei fatti, l’uomo sarebbe stato ferito a morte con una coltellata al petto dalla donna, probabilmente al culmine di una lite.

www.romatoday.it