Congresso Usa: Covid “molto probabilmente” scaturito da laboratorio di Wuhan

Il Covid-19 probabilmente avrebbe avuto origine in un laboratorio di Wuhan, in Cina. A dirlo è una sottocommissione del Congresso, dopo aver concluso un’indagine durata due anni sulla pandemia di coronavirus. Non solo: secondo il rapporto finale di 520 pagine, il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine non sarebbero supportati da dati scientifici.

A sostegno della teoria della “fuga da laboratorio”, la sottocommissione mette nero su bianco di aver appreso che il virus presenterebbe una caratteristica biologica non riscontrabile in natura e che i dati hanno mostrato che tutti i casi di Covid-19 deriverebbero da un’unica introduzione nell’uomo.

“Secondo quasi tutti i parametri della scienza, se ci fossero prove di un’origine naturale sarebbero già emerse” si legge nel rapporto. Inoltre, il principale laboratorio di ricerca sulla SARS in Cina si trova a Wuhan, “che ha una storia di ricerca a livelli di biosicurezza inadeguati”, e i ricercatori del laboratorio “si sarebbero ammalati di un virus simile nell’autunno 2019, mesi prima che il Covid-19 fosse scoperto per la prima volta”.

Ed è per questo che all’inizio della pandemia si sono diffuse voci secondo le quali i mercati della Cina, noti per la vendita di carne, pesce, prodotti e animali esotici in condizioni igieniche precarie, fossero all’origine del virus.

Distanziamento sociale e mascherine

Il rapporto ha rilevato anche che l’allontanamento sociale “non sarebbe stato basato sulla scienza”. Nel corso di una testimonianza a porte chiuse, l’immunologo statunitense Anthony Fauci – molto criticato per la gestione della pandemia di coronavirus da parte del governo – avrebbe affermato che la linea guida “sarebbe apparsa così, senza una vera giustificazione”, si legge nel rapporto.

La sottocommissione, poi, non ha trovato “alcuna prova conclusiva” che l’uso di mascherine abbia protetto gli americani dal Covid-19. Secondo il rapporto, come conseguenza delle misure adottate per gestire la pandemia, la disoccupazione sarebbe salita alle stelle e i bambini avrebbero “perso decenni di progressi accademici”.

