Corea del Sud, dichiarata la legge marziale d’emergenza

Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato la legge marziale di emergenza. La misura si è resa necessaria, ha spiegato, per “proteggere il Paese dalle forze comuniste del Nord”. Yoon Suk Yeol ha comunicato la decisione in un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva, in cui ha spiegato di aver proclamato la legge marziale “per salvaguardare una Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato”. L’esercito ha annunciato la sospensione di tutte le attività del Parlamento: elicotteri militari sono stati visti atterrare sul tetto. Mentre i politici di maggioranza e opposizione si schierano contro la decisione del presidente.

L’esercito della Corea del Sud ha annunciato la sospensione di tutte le attività del Parlamento. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, secondo cui il capo di Stato maggiore dell’esercito ha riferito, nella ‘proclamazione della legge marziale’, che “tutte le attività politiche, comprese le attività dell’Assemblea nazionale, delle assemblee locali, dei partiti politici, delle associazioni politiche, dei comizi e delle manifestazioni, sono proibite”. L’Assemblea nazionale è il Parlamento monocamerale della Corea del Sud. La Bbc riporta che sui social network iniziano a circolare filmati che mostrano una forte presenza di polizia fuori dal Parlamento a Seul.

Il leader dell’opposizione sudcoreana ha invitato i cittadini a radunarsi davanti al Parlamento per protestare contro l’istituzione della legge marziale nel Paese. Inoltre, il principale partito di opposizione sudcoreano, il Partito democratico, ha convocato urgentemente i suoi parlamentari all’Assemblea nazionale di martedì sera, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Yonhap. Il partito, che ha la maggioranza nell’Assemblea nazionale, ha ordinato ai suoi parlamentari di tenere una riunione per discutere e avviare le procedure necessarie per revocare la legge marziale.

