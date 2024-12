Malore davanti al pronto soccorso, muore autista di ambulanza

CHIETI – San Salvo. Malore improvviso, San Salvo piange la prematura ed improvvisa scomparsa di Maria Teresa Pelusi, 64 anni, autista di un’ambulanza della Valtrigno. La 64enne si è sentita male proprio davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Vasto, immediati i soccorsi da parte dei sanitari presenti ma per Pelusi non c’è stato nulla da fare.

Maria Teresa Pelusi, residente a San Salvo, era molto conosciuta e stimata nella comunità per il suo lavoro come autista di ambulanza che svolgeva da molti anni con passione e dedizione. Sconcerto e dolore per la sua morte improvvisa tra amici, parenti e conoscenti. La 64enne lascia il marito Nicola, i figli Angela, Paola e Vincenzo.

https://abruzzolive.it