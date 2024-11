Roma, rapine con coltello ai turisti: 4 tunisini arrestati e subito liberati

Minacciavano i turisti in visita a Roma e poi, armati di coltello, li rapinavano. Anche usando la violenza

A mettere fine alle scorribande di 4 cittadini tunisini, un 19enne e tre 18enni, sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia del Centro che li monitoravano da tempo. L’ultimo colpo, quello che è costato l’arresto al gruppo, è avvenuto due sere fa in via del Colosseo.

Un turista tedesco di 30 anni ha denunciato che, poco prima, mentre passeggiava era stato accerchiato da un gruppo di giovani stranieri che, dopo averlo minacciato puntandogli un coltello alla nuca, lo avevano picchiato e derubato del portafoglio, per poi allontanarsi a piedi. La vittima, che non ha richiesto intervento medico, ha poi fornito informazioni e descrizioni dettagliate dei malviventi che hanno permesso ai carabinieri di rintracciarli e bloccarli poco distante, in largo Gaetano Agnesi.

I quattro, bloccati, nascondevano 385 euro in contanti e un coltello multiuso utilizzato. Uno di loro è stato trovato anche in possesso di 6 dosi di hashish. La vittima ha quindi confermato il riconosciuto degli indagati che sono stati arrestati e portati in caserma. Presso le aule di piazzale Clodio, il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per due di loro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per gli altri due il divieto di dimora nel comune di Roma. Ora si indaga per capire se sono stati gli autori di altri colpi simili commessi in zona.

Di fatti sono altre tre le rapine sospette sulle quali si sta indagando. Tutte consumate il 17 novembre. La prima in via Caetani dove un ragazzo è stato aggredito e rapinato dell’Iphone e della catenina, un’altra davanti a una discoteca dove un giovane è stato rapinato del portafogli e del cellulare e un’altra rapina ancora, in Corso Rinascimento, dove una turista è stata borseggiata. Protagonisti, secondo le vittime, sarebbero stati sempre 4 nord africani.

www.romatoday.it