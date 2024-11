Gualtieri: “Roma città agricola, valorizziamo questa dimensione”

Roma, 28 novembre 2024 – “Roma ha questa caratteristica straordinaria di essere una città agricola e noi stiamo lavorando per valorizzare sempre più questa dimensione. Il bando sulla assegnazione di terre a giovani agricoltori sta andando bene, abbiamo assegnato le prime due, e quindi è una prospettiva sia di lavoro sia anche di innovazione, ambiente, inclusione sociale che vogliamo perseguire, così come il lavoro anche sui mercati, sui Farmer Markets, sulla integrazione della dimensione della produzione agricola con quella della vita della città, che secondo me ha delle grandi potenzialità nel migliorare la qualità della vita nei quartieri e far vivere di più ai cittadini questa dimensione della città”.

Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine del Forum dell’Agricoltura e dell’Alimentazione tenutosi presso Villa Miani a Roma. Fonte: Agenzia Vista