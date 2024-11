Informazione, Mattarella: ‘indispensabile saper distinguere il vero dal falso’

“L’informazione non è un prodotto, ma un bene essenziale. Saper distinguere il vero dal falso è indispensabile, così come scongiurare il rischio che, per i nativi digitali, l’informazione coincida con flussi ininterrotti di notizie senza analisi critica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Roma, all’evento “25 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori”.

“Per fortuna la nostra non è una monarchia ma una Repubblica, il Capo dello Stato ha i suoi limiti. La democrazia vive di regole che non devono essere violate“. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande degli studenti all’evento dell’Osservatorio giovani editori.

“L’obiettivo principale deve essere sviluppare l’intelligenza delle persone – sottolinea il capo dello Stato -, perché ad essa si accompagnano consapevolezza e coscienza, di cui le macchine sono prive. Vi risiede l’importanza della coscienza dei valori di libertà e democrazia”. (askanews)