Trump: “Metteremo fine alla truffa Green”

WASHINGTON, 10 NOV – Uscire nuovamente dall’accordo di Parigi sul clima: è quanto Donald Trump ha promesso in campagna elettorale e che intende fare firmando un ordine esecutivo nel suo primo giorno in carica. Lo scrive il Wall Street Journal citando dirigenti vicini al presidente eletto, secondo cui il provvedimento è già stato messo a punto ed è pronto per la firma. Una mossa confermata alla vigilia dell’apertura della Cop29 di Baku. (ANSA)

Ecco che cosa ha detto Trump: “Metteremo fine alla truffa della Green New”. “Perché non creiamo grandi centrali energetiche, grandi fonti di energia, invece di giocare a questo gioco con il vento che sta rovinando tutto, uccidendo tutti i vostri uccelli, distruggendo i campi… È una truffa ecologica.”

“Sono per l’energia pulita… ma non puoi distruggere il tuo paese per questo… Non puoi spegnere le nostre centrali. Accendete quelle centrali. Dobbiamo farle andare. E l’unica cosa che può farlo è il combustibile fossile in questo momento… combustibile fossile e nucleare.”