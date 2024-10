ONU: servono 200 miliardi di dollari all’anno “per la biodiversità”

BOGOTÀ, 31 OTT – Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto alla comunità internazionale un maggiore impegno economico in favore di progetti destinati alla conservazione della biodiversità. “Ringrazio i Paesi che si sono impegnati a donare altri 3 miliardi di dollari, ma se vogliamo attuare pienamente il quadro globale sulla biodiversità abbiamo bisogno di molto di più”, ha detto – ripreso da W Radio – nel corso del suo intervento alla Cop16 in corso a Cali, in Colombia.

Secondo le stime presentate da Guterres per sostenere i Paesi più vulnerabili a sviluppare azioni in favore dell’ambiente saranno infatti necessari almeno 200 miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Denaro che anche “le aziende che realizzano profitti sfruttando la natura” dovrebbero contribuire a versare “per la protezione e ripristino” degli ecosistemi ha aggiunto.

E’ “cruciale” inoltre per Guterres l’adesione degli Stati alle norme previste dall’accordo di Kunming-Montreal sulla biodiversità. In ultimo, il segretario generale Onu ha evidenziato l’importanza di un sempre maggior coinvolgimento delle comunità indigene negli organismi globali dedicati alla difesa ambientale che garantisca la loro partecipazione attiva al dibattito sulla conservazione della biodiversità. (ANSA)