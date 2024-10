Marcianò e il caso Bataclan. PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 30 ottobre 2024

Rosario Marcianò: il caso Bataclan e Valeria Solesin

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 30 ottobre 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In Italia la libertà di stampa è al 46° posto. La libertà di espressione è al 208°?

Armando Manocchia ospita Rosario Marcianò per il quale, dopo il bavaglio, si potrebbero aprire le porte del carcere, solo per aver espresso un dubbio, un pensiero diverso da quello della narrazione “ufficializzata”.

In questa puntata si parla della condanna a 12 mesi di reclusione per aver espresso le proprie considerazioni e cioè per aver messo in dubbio la versione ufficiale o “ufficializzata” di una vicenda che fa acqua da tutte le parti. Succede in Italia, non in Corea del Nord, dove un cittadino incensurato viene condannato a 12 mesi di carcere, senza neanche i benefici della condizionale, per aver espresso la sua opinione, suffragata da diversi elementi oggettivi, sul caso Bataclan o meglio, sulla scomparsa e sulla morte di una donna, Valeria Solesin.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

