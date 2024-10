Usa 2024, Trump: “Con me finirà l’invasione di migranti”

“Siamo un Paese occupato” dai migranti: fra nove giorni sarà il “nostro giorno della liberazione. Lancerò il più ambizioso piano di espulsioni della storia”

Donald Trump incita i suoi ad andare a votare, citando uno dei suoi cavalli di battaglia al Madison Square Garden di New York e impegnandosi a ricorrere all’Alien Act’ del 1798. Il candidato repubblicano, insieme con l’ex First Lady Melania, si dice “contento di tornare nella città che amo. Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all’inflazione, farò tornare il sogno americano. Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca”, ha messo in evidenza Trump.

Kamala Harris ha distrutto il Paese

Kamala Harris ha “distrutto il Paese”, orchestrando – secondo Trump – “il maggiore tradimento della storia americana, ha importato criminali dalle prigioni di tutto il mondo, dal Venezuela al Congo”. Il tycoon lancia il suo appello: “Questa è una vera battaglia: andate a votare, fatelo ora. Il margine della vittoria deve essere ampio”. tg24.sky.it/mondo