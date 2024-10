Malore improvviso, muore avvocatessa di 57 anni

Un altro grave lutto ha colpito Ostra e, indirettamente, Senigallia. E’ deceduta improvvisamente l’avvocato Paola Grilli. Aveva 57 anni

Paola Grilli era un avvocato conosciuto e stimato sia a Ostra, sia a Senigallia, dove aveva lo studio. Ultimamente aveva seguito, con attenzione e grande professionalità, anche le vicende degli alluvionati.

“Il cuore gentile e generoso di Paola non ce l’ha fatta a superare una inaspettata e terribile patologia”. E’ così che la ricorda il suo collega avvocato Roberto Paradisi. Inutile il pronto trasporto all’ospedale regionale di Torrette.

“Sempre preceduta da un sorriso e da una parola gentile, parola finanche vezzeggiata per una intima indole ad esprimersi con una naturale dolcezza, Paola Grilli è stata collega, prima consigliera di pratiche troppo complicate per un giovane praticante quale ero, amica. Resta impressa nell’anima la sua mitezza, la sua sensibilità fuori dal comune, la sua capacità di far fronte a mille difficoltà con la serenità che riusciva a trasmettere a tutti. Insieme a lei ho affrontato i primi processi della mia carriera. Ultimamente l’avevo persa di vista. Ma immagino come abbia affrontato anche l’ultima sfida. Con la sua serenità ancestrale e con qualche vezzeggiativo per sdrammatizzare i momenti più bui. Alla famiglia un sincero e forte abbraccio”. www.quisenigallia.it