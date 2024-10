Referendum in Moldavia. PIAZZA LIBERTA’ puntata di mercoledì 23 ottobre 2024

Referendum in Moldavia per l’adesione alla UE

Ospite di Armando Manocchia è Irina Sokolova, moldava, attivista e operatrice della comunicazione, che ci spiega quello che, ovviamente, i media del regime UE non hanno detto.

Non tutti sanno, infatti, come si è arrivati al referendum costituzionale in Moldavia dello scorso 20 ottobre, che si è svolto contemporaneamente al primo turno delle elezioni presidenziali. Lo scopo era decidere se il piccolo paese, situato tra la Romania e l’Ucraina, avesse dovuto emendare la Costituzione per includere l’obiettivo formale di adesione all’Unione Europea.

