Furti e rapine a Milano: calci e pugni per rubare collane e telefoni

Tre rapine una dopo l’altra, tutte a Milano nella notte fra sabato e domenica 20 ottobre. Portate via collanine d’oro, telefoni e anche un monopattino. Su tutti i casi sta indagando la polizia, come riferito da via Fatebenefratelli.

La prima è stata commessa poco prima delle 11 in San Babila dove una ragazza di 38 anni, cittadina tunisina, è stata avvicinata da due persone mentre si trovava all’interno della stazione della M1 di San Babila. In pochi attimi la coppia le è saltata addosso prendendola a calci e pugni, infine le ha strappato una collana d’oro del valore di circa 700 euro per poi scappare senza lasciare traccia. La 38enne, invece, è dovuta ricorrere alle cure del Policlinico.

Intorno alle 3, invece, un ragazzo di 20 anni è stato aggredito e derubato da due malviventi non lontano da un fast food di via Carlo Farini. Dopo le botte i rapinatori gli hanno portato via il telefono, il monopattino e una Gopro.

Un’ora dopo, sempre in via Carlo Farini e sempre vicino a un fast food, una gang di quattro persone ha picchiato e portato via lo smartphone a due cittadini egiziani di 23 e 36 anni. I rapinatori sono scappati nel buio della notte, una delle due vittime, invece, è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.

