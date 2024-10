Von der Leyen: “Sosteniamo il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky”

“Sosteniamo il ‘Piano per la vittoria‘ del presidente Zelensky anche se non sono io a dover giudicare per quanto riguarda l’accesso alla Nato. Su quanto di nostra competenza ha il pieno sostegno”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles.

Il presidente ucraino ha detto che “invitarci nella Nato ci rafforzerebbe diplomaticamente e ci avvicinerebbe alla pace. L’Ucraina merita di diventare il 33esimo membro della Nato e faremo di tutto perché questo accada”. Il piano proposto da Zelensky trova anche degli oppositori, in particolare il presidente ungherese Viktor Orban, che lo definisce “spaventoso”. tgcom24.mediaset.it

‘Piano per la vittoria’

Zelensky: “sono qui per i 35 miliardi di euro del G7, per ottenere questi soldi il prima possibile”