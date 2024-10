Aggiornamento caso Fuellmich. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 19 ottobre 2024

Aggiornamento sul caso dell’avvocato Reiner Fuellmich

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 19 ottobre 2024 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospite di questa puntata è Seba Terribilini che ci aggiornerà sulle ultime due udienze del processo contro Reiner Fuellmich, detenuto in condizioni terribili, per motivi che non hanno nulla a che vedere con le accuse che gli vengono mosse. L’avvocato ha avuto il coraggio di esporre la verità e ora sta pagando per questo! È, senza alcun dubbio, un prigioniero politico!

Da circa 30 anni avvocato processuale in Germania e in California, Fuellmich ha sempre difeso i consumatori e le piccole-medie imprese dalle grandi Corporations.

Ha vinto importantissime cause contro Volkswagen (questione diesel), Kühne und Nagel e Deutsche Bank, per la quale lo stesso Fuellmich ha lavorato, e che definisce una delle più grandi organizzazioni criminali.