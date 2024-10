Zelensky: ‘piano per la vittoria per costringere la Russia alla pace’

“Sono grato a Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, per l’invito dell’Ucraina. I leader europei devono aiutarci a rafforzare le nostre posizioni per porre fine a questa guerra in modo giusto. Presentero’ il nostro piano per la vittoria, uno strumento per costringere la Russia alla pace”.

Cosi’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Bruxelles per incontrare, dopo il Consiglio europeo, anche Roberta Metsola e i capi dei gruppi politici al Parlamento, e il segretario generale della Nato Mark Rutte. “La nostra priorita’ rimane quella di garantire maggiore protezione all’Ucraina prima dell’inverno. Con il piano della vittoria possiamo porre fine alla guerra entro l’anno prossimo ” aggiunge Zelensky. ANSA

‘Piano per la vittoria’

Zelensky: “sono qui per i 35 miliardi di euro del G7, per ottenere questi soldi il prima possibile”